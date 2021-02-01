Фильм о Николае Старченкове презентуют в "Конторе пароходства" в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация документального фильма о поэте и барде Николае Старченкове, именем которого назван фестиваль авторской песни в Тюмени, начнется в мультицентре "Контора пароходства" 27 февраля в 16 часов.

"Зритель увидит архивные фотографии и видео из жизни тюменского автора-исполнителя Николая Старченкова, воспоминания его коллег и друзей. Фильм адресован прежде всего тем, кто с ним не был знаком", – рассказал президент ассоциации семейного спорта и физической культуры Тюменской области, председатель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка в Тюменской области Александр Чехонин.

По его словам, фильм решили снять, поскольку не так много тюменцев знают об этом талантливом поэте и музыканте. Вход на презентацию свободный, но необходима регистрация.

Напомним, бардовский фестиваль пройдет в Тюмени с 12 по 14 июня. Местом проведения станет самая оживленная часть набережной в районе "Конторы пароходства". Здесь установят сцену с видеоэкраном.

Инна Пахомова