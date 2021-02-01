Эксперт рассказала, как не остаться без квартиры, пока живешь на даче

| Фото: Минстрой РФ | Фото: Минстрой РФ

Защитить квартиру в городе от мошенников, пока живешь на даче, возможно, пояснили в пресс-службе управления Росреестра по Тюменской области.

В ведомстве отметили, что с наступлением дачного сезона многие пенсионеры с начала весны и до глубокой осени уезжают жить на свои садовые участки. Квартира в городе пустует, а постоянно приезжать и следить за ней им тяжело.

"Чтобы недвижимость не продали за спиной собственника, ему необходимо заранее обратиться с заявлением о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения без личного участия", - рассказала заместитель начальника отдела повышения качества ЕГРН Тамара Боровнева.

На основании заявления специалисты внесут в единый государственный реестр недвижимости запись, которая станет основанием для возврата без рассмотрения заявления по купле-продаже жилья, представленного третьим лицом.

То есть, если на регистрацию в Росреестр поступят документы на определенную квартиру, по которой уже имеется запись в ЕГРН, и данные заявителя не совпадут, то регистратор вернет документы, а сделка по продаже жилья не состоится.

Чтобы подать заявление, правообладателю нужно обратиться в многофункциональный центр.

Получить консультацию можно в управлении Росреестра по телефону 8(3452) 55-58-58.

Инна Кондрашкина