Стилист Марина Бауэр рассказала, чем порадует весна тюменских модниц

| фото из личного архива Марины Бауэр | фото из личного архива Марины Бауэр

Морской, спортивный, джинсовый, бельевой, винтажный и ретро стили будут актуальны в сезоне весна-2021.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала тюменский стилист, дизайнер Марина Бауэр. Она отметила, что весна, как и любой сезон, имеет свою стилистическую окраску, но с каждым годом границы все больше размываются.

"Сейчас модно уметь выражать себя вне зависимости от сезона, возраста и наличия финансовых возможностей. Иметь свой персональный стиль. А для этого необходимо безошибочно знать, прежде всего, свою цветовую палитру. Именно цвет – первое, что мы видим, он – основа образа", - рассказала она.

Марина Бауэр добавила, что нынешняя весна порадует любителей ярких образов, которые выбирают цвета ослепительной фуксии, призывной желтый или жизнерадостный зеленый. Актуальны будут предпочтения ценителей розово-голубой романтики, а также тех, кто не представляет свой жизни без тотал-беж, тотал-гри или белоснежного лука.

"Многое из того, что мы уже носили, остается по-прежнему с нами. Цветные брючные костюмы, вечный деним, свободный стиль, пастельные тона, прозрачные ткани, кружево и неизменно актуальная кожа. Мода циклична и это позволяет иметь вещи-долгожители, палочки-выручалочки нашего гардероба. Однако жизнь не стоит на месте и весна – то самое время, когда хочется чего-то нового, необыкновенно красивого и стильного. А в этом году еще и удобного, по-домашнему уютного", - уверена Марина Бауэр.

Аскетам весенняя мода 2021 предлагает насладиться сдержанностью и минимализмом: спортивные костюмы, пижамные комплекты, пальто и платья-халаты, сорочки, трикотажные и вязанные вещи. Оптимистам же современная мода дает свободу выбора, подсказывает нестандартные решения и убеждает уходить от шаблонов в стиле, форме, цвете.

Говоря о выборе верхней одежды, обуви и аксессуаров, Марина Бауэр подчеркнула, что актуальны как большие, так и маленькие формы. Так, можно выбрать обувь с платформой и объемный тоут, украшенный цепью или бахромой, либо мини-сумочку. Все зависит от предпочтений и пристрастия к размерам.

"Я бы не стала отказываться от кожаного плаща или вельветовых брюк. Обязательно задумалась бы о сапогах-трубах на каблуке-рюмочке или выбрала бы трикотажные ботинки-носки для теплого времени. В аксессуарном отделе примерила бы шелковый платок или широкополую шляпу. Хотя панама или кепи тоже привлекательны в этом сезоне", - поделилась тюменский стилист.

Что касается пальто, стоит присмотреться к классическим оттенкам: беж, серое, черное, хаки, нэви. Актуальны свободный, слегка приталенный или трапециевидный силуэт длины миди, пальто-рубашка, пальто-жакет, пальто-халат, пальто-жилет и длинный кейп. Среди принтов - клетка, монохром, звериный принт, цветы.

"Для любителей динамичного образа жизни тоже есть варианты – объемные косухи, куртки-рубашки. Продолжаем носить их в сочетании с грубыми ботинками или акцентными кроссовками", - добавила Марина Бауэр.

Любовь Голышева