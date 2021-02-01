День мужского здоровья проведет Медицинский город в Тюмени

| Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим | Фото: пресс-службы ОБ № 4 г. Ишим

День мужского урологического здоровья состоится в Тюмени в поликлинике Медицинского города (ул. Барнаульская, 32) 27 февраля с 9 до 14 часов.

Как сообщает пресс-служба медучреждения, исходя из того, что около 40% больных – представители трудоспособного возраста, врачи урологи-онкологи проведут консультативный приём в выходной день.

Обследование рекомендуется пройти тем, кто относится к группе риска, тем, кто стал отмечать отклонения в здоровье, а также практически здоровым мужчинам старше 40 лет.

Консультации проводятся бесплатно, по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт, страховой медицинский полис, СНИЛС. Телефон для записи 52-03-03.