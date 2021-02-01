В Тобольске специалистов будут учить с помощью VR-технологий

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

СИБУР в Тобольске открыл VR-мастерские по обучению наиболее востребованным в ближайшие 15 лет профессиям, сообщает пресс-служба компании.

На базе центра инженерно-технической экспертизы Сибуринтех создан комплекс VR-тренажеров.

"В первую очередь он рассчитан на внутреннее обучение сотрудников и минимизацию рисков, связанных с обучением на реальных объектах", - отмечается в сообщении.

Подготовка с использованием VR также войдет в программу студентов Тобольского многопрофильного техникума. Чтобы пройти курс в виртуальной реальности, студенту или специалисту нужно как минимум 80 часов.