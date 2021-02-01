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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

У жителя Тюменской области не подтвердилась гаффская болезнь

Общество, 14:08 25 февраля 2021

ОКБ №1 во ВКонтакте

У жителя д. Ачиры Тобольского района, которого госпитализировали в больницу Тобольска с подозрением на гаффскую болезнь 23 февраля, не подтвердился диагноз.

"В терапевтическом отделении ОБ №3 ему оказывается необходимая помощь в связи с обострением хронических заболеваний, вызванным несоблюдением диеты и принципов здорового образа жизни. Состояние стабильное", - рассказали медики.

Напомним, первые случаи заболевания гаффской болезнью были зафиксированы в Тобольском районе 15 февраля. Из двоих мужчин один скончался в ОКБ №2 через пять дней.

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# гаффская болезнь , Тобольский район

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