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Владимир Якушев и Александр Моор оценили новый облик Базарной площади в Тобольске

Политика, 18:44 25 февраля 2021

ИА "Тюменская линия"

Результаты проекта по благоустройству Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части Тобольска положительно оценили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет.

Тобольская идея придать новый облик исторической площади победила в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации "Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек", проводимого Минстроем России.

На благоустроенной площади и в ее окрестностях установлены ярмарочные домики, павильоны для торговли сувенирами, декорированные традиционными сибирскими узорами, а также карусельный парк и детские игровые площадки. Даже в будни большой популярностью у тоболяков пользуется ледовый каток. Новым украшением подгорной части древней столицы Сибири стал памятник знаменитому земляку, композитору Александру Алябьеву.

Работы по благоустройству на общей площади более 35,5 тыс. кв. м проведены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Обновленная Базарная площадь уже стала новой точкой притяжения для горожан и гостей Тобольска. Это замечательно. Богатейший историко-культурный потенциал древней столицы Сибири дает возможности для роста туризму и малому и среднему бизнесу. Это одна из основ для дальнейшего развития города", - поделился впечатлениями полпред главы государства.

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия" ﻿

Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Якушев

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