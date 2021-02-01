Владимир Якушев и Александр Моор оценили новый облик Базарной площади в Тобольске

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Результаты проекта по благоустройству Базарной площади и улицы Мира в исторической подгорной части Тобольска положительно оценили полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев и губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в муниципалитет.

Тобольская идея придать новый облик исторической площади победила в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2019 года в номинации "Малые города с численностью населения от пятидесяти до ста тысяч человек", проводимого Минстроем России.

На благоустроенной площади и в ее окрестностях установлены ярмарочные домики, павильоны для торговли сувенирами, декорированные традиционными сибирскими узорами, а также карусельный парк и детские игровые площадки. Даже в будни большой популярностью у тоболяков пользуется ледовый каток. Новым украшением подгорной части древней столицы Сибири стал памятник знаменитому земляку, композитору Александру Алябьеву.

Работы по благоустройству на общей площади более 35,5 тыс. кв. м проведены в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", отметил глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Обновленная Базарная площадь уже стала новой точкой притяжения для горожан и гостей Тобольска. Это замечательно. Богатейший историко-культурный потенциал древней столицы Сибири дает возможности для роста туризму и малому и среднему бизнесу. Это одна из основ для дальнейшего развития города", - поделился впечатлениями полпред главы государства.

Евгений Бабенко