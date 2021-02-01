Тюменское ПАТП выплатило кондуктору 70 тысяч рублей за травму колена

| Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия" | Фото: Михаил Болбель, ИА "Тюменская линия"

70 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда выплатило кондуктору Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в августе 2020 года в автобусе 11 маршрута. В результате резкого торможения кондуктор упала, получив закрытый перелом правого коленного сустава. Работница ПАТП написала заявление в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред.

Представитель ПАТП в суде предложил заключить мировое соглашение. Стороны сошлись на сумме в 70 тыс. рублей.