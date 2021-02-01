Заводоуковские школьники представили тюменским спикерам идеи развития сельского бизнеса

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Старшеклассники Комсомольской и Новозаимской средних школ впервые участвовали в стратегической сессии "Капитаны бизнеса", которая прошла в Заводоуковском городском округе, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

"Капитаны бизнеса" - это площадка для обмена опытом между городскими и сельскими предпринимателями. Заводоуковские школьники проявили интерес к будущему сельского бизнеса и пришли со своими идеями на сессию, которую в городском округе провели советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и президент группы компаний "Автоград" Алексей Салмин.

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

По инициативе Ольги Езикеевой также состоялось обучение представителей органов местного самоуправления по акселерации муниципалитетов "Менеджеры места". В декабре аналогичное мероприятие проходило в Тобольске, в перспективе проектом "Менеджеры места" охватят почти все тюменские районы.

По данным Инвестиционного агентства Тюменской области, Заводоуковский городской округ обладает большим потенциалом: только в самом Заводоуковске проживает больше 26 тыс. человек, здесь работает несколько крупных предприятий: Заводоуковский машиностроительный завод, выпускающий более 50 видов мобильных многофункциональных зданий; Заводоуковский комбинат строительных материалов, выпускающий около 30 тыс. куб. м сборных железобетонных конструкций; с 1994 года район знаменит своим мясокомбинатом "Пурагроук" – заводоуковская колбаса и мясные деликатесы один из локальных брендов, который любят в регионе.