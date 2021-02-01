Тюменцы станут героями выставки в "Конторе пароходства"

| Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив) | Фото: из сообщества "Контора пароходства" во ВКонтакте (архив)

Тюменцы могут стать участниками выставки Алины Утробиной "С четверга на пятницу", записав видеоролики в ТРЦ "Вояж" 27 и 28 февраля с 13 до 17 часов.

Напротив главного входа торгового центра будет установлен куб, в нем любой желающий сможет поделиться запоминающимися или мистическими ощущениями, возникающими при засыпании или пробуждении.

Участники акции получат бесплатные билеты на выставку, а записанные видеоролики будут встроены в одну из экспозиций.

"У новой выставки, которую откроем в мультицентре "Контора пароходства" 6 марта, необычный формат. Такое мы еще не показывали. Проект представляет собой фото в сочетании с графикой, нанесенных на пластик. Этот способ создаст ощущение мистической пелены сонного паралича", — поделилась куратор выставочного пространства мультицентра "Контора пароходства" Александра Жернова.

Автор выставки "С четверга на пятницу" — выпускница Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им Штиглица. Работает над совмещением цифровой фотографии и графики.