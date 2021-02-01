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Тюменский психолог Ольга Демина: "Баланс активности и неторопливости полезен"

Общество, 15:39 26 февраля 2021

asi.ru/

Можно ли быть эффективным не спеша, рассказала тюменский психолог Ольга Демина во Всемирный день неторопливости 26 февраля.

Баланс активности и неторопливости полезен, он повышает творческие способности, делает нас более продуктивными, защищает мозг от перегрузок, укрепляет здоровье и продлевает жизнь, уверена она.

"Желание все успеть и быть активным во всех сферах делает жизнь похожей на бег белки в колесе, от многозадачности и неспособности успеть выполнить бесконечный список дел организм может дать сбой", - подчеркнула психолог.

Исследования в сфере эффективности подтверждают, что постоянно спешащие люди рано или поздно оказываются на грани выгорания, добавила специалист. А это значит, что они менее эффективны, чем те, кто прислушиваются к себе и вовремя пополняют ресурсы психики.

Для внутренней подзарядки психолог рекомендовала выделить полчаса в день для себя, отложить дела и не торопиться, посвятить время чему-то приятному и расставить приоритеты.

Инна Кондрашкина

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# исследования , психолог , психология

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