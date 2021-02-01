В Тюмени обсудят образ врача в отечественном кино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Образ врача в отечественном кино обсудят в Музейном комплексе им. И Я. Словцова в Тюмени 28 февраля в 15 часов, сообщает организаторы.

Зрители увидят фильм "Во имя жизни" 1946 г. Киновед Наталья Соколова расскажет об истории создания фильма, снятого режиссерами Александром Зархи и Иосифом Хейфицем по сценарию кинодраматурга Евгения Габриловича. Отдельный сюжет лекции будет посвящен творческой истории одного из самых успешных тандемов отечественного кино – режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица.

"В фильме "Во имя жизни" снимались выдающиеся советские актеры – Виктор Хохряков, Николай Черкасов, Олег Жаков и Михаил Кузнецов. В лекции вы услышите подробный рассказ о творчестве", – рассказали в музее.

Вход свободный. Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефонам: 45-35-90, 8-929-266-73-72.