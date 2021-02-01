"ЗапСибНефтехим" занесен в Книгу почета Тобольска

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Предприятие "ЗапСибНефтехим" занесено в Книгу почета Тобольска, сообщает городская дума.

За соответствующее решение единогласно проголосовали депутаты на очередном заседании думы.

"ЗапСибНефтехим" — крупнейший нефтехимический комплекс России. По итогам 10 месяцев 2020 г. предприятие произвело более 1 млн тонн полимеров. Из тобольского полиэтилена, помимо труб для ЖКХ и других продуктов, производят пленку и упаковочную тару, из полипропилена — защитные медицинские маски, эпидкостюмы, шприцы.

"ЗапСибНефтехим" для Тобольска - крупнейший работодатель и налогоплательщик. На эти средства в городе реализуется программа комплексного развития городской среды "Тобольск 2020". Она включает в себя реконструкцию и строительство более 40 объектов спорта, медицины, образования и городской среды.

В Книгу почета Тобольска вносятся имена тоболяков и коллективы организаций, внесшие особый вклад в развитие города. В разные годы в нее внесены коллективы Тобольского ПАТП и медицинского колледжа имени В. Солдатова, имена почетных жителей: Юрий Конев, Валерий Киселев, Леонид Жернаков, Николай Сапьян и другие.

Ознакомиться с Книгой почета можно на сайте думы.