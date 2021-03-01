Сбер и ТИУ подписали "Зеленый меморандум"

| Фото: Уральский сбербанк | Фото: Уральский сбербанк

"Зеленый меморандум" о сотрудничестве на трёхлетний период подписали Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Тюменский индустриальный университет. Подписи в документе поставили управляющий отделением Евгений Светлов и ректор университета Вероника Ефремова.

Партнерство направлено на развитие экологической культуры и повышение финансовой и цифровой грамотности населения. Стороны намерены сотрудничать в реализации социально значимых проектов по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрении лучших практик в бизнес-процессы. Инициатором создания документа выступил Сбер.

Первым этапом совместной работы в этом году стало проведение лекций по основам инвестирования, которую управляющий Евгений Светлов провёл в вузе. Следующий шаг – совместный проект по дооснащению университета тепловизионным и биометрическим оборудованием для повышения уровня безопасности при организации доступа студентов и сотрудников в здание.

"В работе с экологической проблематикой важно иметь единомышленников и работать командно. Уверен, что согласованные действия Сбера и Тюменского индустриального университета помогут достичь больших результатов для улучшения экологической ситуации в Тюменской области", - прокомментировал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Евгений Светлов.

По словам ректора Тюменского индустриального университета Вероники Ефремовой, подписание соглашения – это важное событие, обозначающее старт совместной работы по сохранению и защите окружающей среды. "В процессе реализации "Зеленого меморандума" мы сформируем собственные проекты в рамках программы развития "Приоритет 2030", примем на себя ответственность за реализацию нацпроекта по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрим экологичные практики в бизнес-процессы города и области", - отметила ректор.