Два участка улицы Шадринской закроют для транспорта в марте

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение будет временно прекращено на двух участках ул. Шадринской в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. ограничение связано с прокладкой тепловых сетей.

С 9 марта по 11 апреля 2021 года ограничение вводится на автомобильной дороге по ул. Шадринской на участке от Ботанической до дома № 14 по ул. Шадринской.

С 15 марта по 15 апреля движение будет прекращено по ул. Ботанической на участке от Шадринской до дома № 34-б по ул. Тюменской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты. Схемы объезда: улицы Саратовская, Охотская и Курчатова.