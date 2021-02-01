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Два участка улицы Шадринской закроют для транспорта в марте

Общество, 14:16 27 февраля 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Движение будет временно прекращено на двух участках ул. Шадринской в Тюмени, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта. ограничение связано с прокладкой тепловых сетей.

С 9 марта по 11 апреля 2021 года ограничение вводится на автомобильной дороге по ул. Шадринской на участке от Ботанической до дома № 14 по ул. Шадринской.

С 15 марта по 15 апреля движение будет прекращено по ул. Ботанической на участке от Шадринской до дома № 34-б по ул. Тюменской.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршруты. Схемы объезда: улицы Саратовская, Охотская и Курчатова.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# ограничение движения

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