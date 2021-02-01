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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области полицейские помогли вытащить автомобиль из снежного заноса

Общество, 17:57 27 февраля 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Житель Ишима позвонил в районный отдел полиции и рассказал, что на автомобиле с тремя пассажирами попал в снежный занос и не может самостоятельно выбраться, сообщает УМВД по Тюменской области.

Оперативный дежурный направил на место происшествия ближайший наряд патрульной службы: лейтенанта Ивана Силиванова и старшего сержанта Владислава Кочеренко.

Мужчины рассказали полицейским, что из-за сложных метеоусловий уже около пяти часов не могут выехать из снежного заноса. Стражи правопорядка оценили обстановку и приняли решение вытаскивать иномарку с помощью патрульного автомобиля. Машину удалось освободить из снежного плена только с третьей попытки.

Ишимцы выразили благодарность сотрудникам полиции, которые не оставили их в беде и не смотря на сложные погодные условия помогли выбраться из сложной ситуации.

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# Ишим , полиция

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