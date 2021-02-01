Топ-10 городов для бюджетного авиапутешествия по России на 8 марта определили эксперты

Калининград | Фото: ИА "Тюменская линия" Калининград | Фото: ИА "Тюменская линия"

Определены десять городов, в которые россияне могут недорого слетать в Международный женский день, сообщают РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований авиабилетов и назвали те направления, в которые можно отправиться в этот период за сумму до 15 тыс. рублей. Маршруты выбраны из 50 самых популярных по поисковым запросам клиентов именно на длинные мартовские выходные.

Лидер списка — Санкт-Петербург: авиабилет из столицы в оба конца стоит в среднем 3,9 тыс. рублей. На втором месте — Воронеж, отправиться в который можно за 4 тыс. рублей. Добавив еще 900 рублей, турист окажется в Екатеринбурге.

От 5 до 10 тыс. рублей стоит перелет в Уфу, Махачкалу, Казань и Минеральные Воды. Билеты в Калининград обойдутся как минимум в 10,3 тыс. рублей. Подышать морским воздухом можно в Симферополе и Сочи, потратив на дорогу 12 и 14 тыс. рублей соответственно.