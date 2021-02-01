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Запретить вылов косаток и дельфинов предложили в Госдуме

Общество, 13:33 28 февраля 2021

delfinary.ru | Фото: delfinary.ru

Запретить вылавливать косаток и дельфинов предложила депутат Госдумы от "Единой России" Светлана Бессараб. Об этом сообщают РИА Новости.

Парламентарий разработала соответствующий законопроект, который отправлен на рассмотрение экспертного совета и готовится к первому чтению. Документ предполагает полный запрет на вылов морских млекопитающих в России, в том числе в культурно-просветительских целях.

Депутат напомнила, что в современном мире их вылов по морально-этическим соображениям запрещен во многих странах, и также указала на то, что ученые не подтверждают лечебный эффект дельфинотерапии и его вполне можно заменить общением с домашними животными.

По данным РИА Новости, в профильном комитете Госдумы по экологии и охране окружающей среды инициативу восприняли положительно, отметив, что такие меры пойдут на пользу природе.

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# Госдума , дельфинарий , законопроект

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