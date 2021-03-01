Многодетные семьи Викуловского района получили господдержку на покупку жилья

| Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия" | Фото: Виктор Сергеев, ИА "Тюменская линия"

Пять многодетных семей Викуловского района получили сертификаты на социальную выплату в рамках ведомственной программы по оказанию господдержки в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг.

Документы в торжественной обстановке вручил глава муниципалитета Александр Криволапов. Все семьи намерены направить деньги на покупку готового жилья.

Напомним, ведомственная целевая программа "Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" реализуется с 2019 по 2025 год. Стать участниками могут граждане отдельных категорий. Всего, согласно паспорту программы, в 2021 году выплатами на строительство или покупку жилья планируется обеспечить около 20 тыс. российских семей.

Евгения Шевцова