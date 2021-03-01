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Льготная ипотека, по оценке специалистов, привела к ажиотажному спросу на недвижимость

Общество, 11:31 01 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Эффект от снижения ставки по ипотеке был полностью нивелирован повышением цен на недвижимость.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации кредитных организаций Тюменской области Михаил Микульский на XVIII межрегиональной конференции "Региональный финансовый рынок. Состояние и перспективы", которая прошла в Тюменской областной думе.

"Стимулирование ипотечного кредитования привело к ажиотажному спросу на недвижимость, - пояснил он. - Цены на жилье за последнее время выросли почти на 15%. Население взяло кредитов на большую сумму под меньшую ставку. Однако в итоге эффект от снижения ставки по ипотеке был полностью нивелирован повышением цен на недвижимость".

Михаил Микульский так же заострил внимание на том, что ряд вопросов, которые получили отражение в резолюции предыдущей, XVII конференции, несмотря на пандемию, были реализованы или находятся в стадии реализации.

"В Госдуму внесен проект, предусматривающий проведение торгов в электронной форме при продаже заложенного по ипотеке и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства, - сообщил он. - В стадии разрешения находятся вопросы развития программ рефинансирования ипотечных кредитов. В Госдуме в 2020 году был рассмотрен проект федерального закона, упрощающий процесс рефинансирования ипотечных кредитов, снижающий риски новых кредиторов, а также внесен законопроект "О стимулировании жилищных сбережений граждан". По заключению Счетной палаты, документ требует доработки, и мы надеемся, что доработанный законопроект будет представлен уже в текущем году".

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# ипотека , Михаил Микульский , недвижимость

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