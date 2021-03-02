Тысяча российских школьников приедут в Тюмень на олимпиаду по физике и математике

ФМШ Тюменской области ФМШ Тюменской области

Около 1 тыс. учащихся приедут в Тюмень на заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике с 29 марта по 24 апреля. Они пройдут в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Тюменская область впервые стала площадкой олимпиады по физике в 2018 году. В 2021 году регион выиграл право принять школьников уже по двум дисциплинам. Победители и призеры заключительного этапа получат привилегии при зачислении в профильные вузы.

Организатором Всероссийской олимпиады школьников выступило Министерство просвещения РФ, в Тюмени олимпиада проводится при поддержке правительства Тюменской области.