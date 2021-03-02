  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -13..-15 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тысяча российских школьников приедут в Тюмень на олимпиаду по физике и математике

Общество, 08:55 02 марта 2021

ФМШ Тюменской области

Около 1 тыс. учащихся приедут в Тюмень на заключительные туры Всероссийской олимпиады школьников по физике и математике с 29 марта по 24 апреля. Они пройдут в Тюменском индустриальном университете, сообщает пресс-служба вуза.

Тюменская область впервые стала площадкой олимпиады по физике в 2018 году. В 2021 году регион выиграл право принять школьников уже по двум дисциплинам. Победители и призеры заключительного этапа получат привилегии при зачислении в профильные вузы.

Организатором Всероссийской олимпиады школьников выступило Министерство просвещения РФ, в Тюмени олимпиада проводится при поддержке правительства Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Всероссийская олимпиада школьников , ТИУ , Тюменская область

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:29 02.03.2021Тюменским папам расскажут, как проводить время с детьми
10:16 02.03.2021Тюменцы услышат сирены 3 марта
10:04 02.03.2021В Тюменской области благодаря общественникам появится кедровый питомник
09:52 02.03.2021Тюменцам доступен новый онлайн-проект "Здоровый садовод"