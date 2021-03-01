В МЧС назвали причину пожара на улице Болотникова в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в доме на ул. Болотникова в Тюмени, из которого спасли 17 взрослых и одного ребенка.

Напомним, днем 28 февраля в десятиэтажном доме № 11 на ул. Болотникова произошел пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже. Подразделения МЧС России работали по повышенному номеру вызова.

"В подъезде и квартире было сильнейшее задымление. Привлекались пять звеньев газодымозащитной службы. Спасли 18 человек, один из них ребенок. Еще семь человек эвакуировали", – рассказал заместитель начальника пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Александр Зубарев.

Площадь пожара составила 20 кв. м.

Инна Пахомова