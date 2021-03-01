Роспотребнадзор: иммунитет человека наполовину зависит от образа жизни

| Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

Эффективность иммунной системы человека зависит от наследственности, однако правильное питание и здоровый образ жизни могут значительно повысить ее активность, рассказали в Роспотребнадзоре по Тюменской области. Силы иммунитета на 50% зависят от образа жизни, который ведет человек.

Факторы, негативно воздействующие на иммунитет, это длительный стресс, вредные привычки, нерациональное питание, дефицит витаминов и микроэлементов, физические перегрузки, перенесённые травмы, ожоги и операции, а также загрязнение окружающей среды и бесконтрольное употребление лекарств.

Частые простудные заболевания, герпес на губах, продолжительное повышение температуры, синдром хронической усталости, сонливость или бессонница, болевые ощущения в суставах и мышцах, нарушения сна, частые головные боли, появление высыпаний на коже – все это признаки снижения иммунной активности.

Специалисты напоминают, что для поддержания иммунитета необходимо полноценное здоровое питание, отказ от курения и употребления алкоголя, бережное отношение к своей психике, здоровый сон, закаливание и регулярные занятия спортом, подвижный образ жизни.

По данным ВОЗ всего 10% людей обладают иммунитетом, который защищает их практически от всех заболеваний. Еще 10% имеют врожденный иммунодефицит: они болеют очень часто. У оставшихся 80% сила иммунной системы зависит от условий и образа жизни.