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Валеев оценил строительство приемного отделения в ишимской больнице

Общество, 16:29 01 марта 2021

Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте

Депутат Государственной думы Эрнест Валеев посетил ишимскую областную больницу № 4 в ходе рабочего визита в город и оценил строительство приемного отделения, сообщает пресс-служба лечебного учреждения.

"Строительство такого объекта продиктовано самой жизнью. Учреждения здравоохранения Ишима требуют дальнейшего развития, и мы будем прикладывать все усилия для того, чтобы и дальше здесь строить. Надеюсь, что уже в текущем году ишимцы смогут оценить новое приемное отделение", - отметил депутат.

Возведение объекта начали в июле 2020 года. На сегодняшний день в здании приемного отделения выполнено 60% строительных работ. Его площадь станет больше на 1 тыс. кв. м от прежних 300 метров.

На пристроенных квадратах разместятся отдельные блоки для экстренной и неотложной помощи и для приема плановых пациентов, чтобы разделить потоки. Здесь оборудуют кабинеты травматолога, хирурга, гинеколога, стоматолога, процедурную, гипсовую. Кабинеты оснастят новым медицинским оборудованием и мебелью.

Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте | Фото: Областная-Больница Ишим-Тюменской-Области во ВКонтакте

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# Ишим , областная больница №4 , строительство , Эрнест Валеев

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