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Тюменская область разместилась в центре рейтинга регионов по доле просроченных кредитов

Общество, 12:00 01 марта 2021

cbr.ru

В рейтинге регионов по доле просроченных кредитов Тюменская область заняла 40 место. По данным экспертов РИА Новости, доля просроченных кредитов в регионе на начало 2021 года составила 4,38%, что на 0,3 пункта больше, чем в 2020 году.

Ссудная задолженность на каждого экономически активного жителя Тюменской области в 2020 году составила 386 тыс. рублей. Рост составил 12,6%.

Платежная дисциплина российских заемщиков в 2020 году снизилась в 70 из 85 регионов. Самая высокая доля просроченных кредитов характерна для Ингушетии, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии, самая низкая — для Севастополя, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов.

Эксперты отмечают, что прервалась тенденция последних трех лет по улучшению платежной дисциплины. Скорее всего, по их оценке, в росте просроченной задолженности большую роль сыграло сокращение доходов населения на фоне пандемии коронавируса.

За прошедший год объем просроченной задолженности вырос на 168 млрд рублей до 932 млрд на 1 января 2021 года. При этом доля просроченной задолженности в 2020 году выросла с 4,33% на 1 января 2020 года до 4,65% процента на начало текущего года. Произошедший рост не является драматическим, говорят аналитики - для сравнения, в 2017 году доля просрочки по кредитам физических лиц превышала восемь процентов, то есть, несмотря на негативную динамику в последний год, за 3,5 года эта доля снизилась почти вдвое.

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# банки , кредиты , рейтинг

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