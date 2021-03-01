Тюменские футболисты завоевали серебро регионального первенства

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" занял второе место в первенстве России в регионе "Урал и Западная Сибирь" среди юношей 2006 года рождения, сообщает пресс-служба клуба.

К решающему матчу в Екатеринбурге без потерь дошли местный "Урал-УрФА" и воспитанники ФК "Тюмень". Очная игра между этими соперниками вышла равной. Первый тайм обошелся без забитых мячей, а в дебюте второго тайма арбитр Илья Корячко назначил пенальти в ворота сибиряков. Капитан уральцев Кирилл Мордвов воспользовался шансом и стал автором единственного гола в этом матче. 1:0 – победа команды "Урал-УрФА".

Второе место осталось у "Тюмени". Бронза регионального первенства досталась "Уфе".