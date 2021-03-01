В России утвердили новую программу поддержки предпринимателей

| Фото: ТПП Тюменской области | Фото: ТПП Тюменской области

Новая льготная кредитная программа "ФОТ 3.0" поддержит предпринимателей из наиболее пострадавших в пандемию отраслей, в том числе гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Постановление об условиях программы подписал Михаил Мишустин, сообщает правительство России.

"ФОТ 3.0" заменит льготную программу "ФОТ 2.0", действие которой завершится 1 апреля. На программу направят около 7,7 млрд рублей. В новом формате ставка кредита составит 3 %. В течение первого полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.

Участвовать в новой программе смогут как небольшие, так и крупные компании из наименее восстановившихся отраслей. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в организации. Максимальная сумма – 500 млн рублей. Главное условие: заемщик должен сохранить не менее 90 % рабочих мест в период действия кредитного договора.

Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем выступит государство в лице "ВЭБ.РФ". Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие.

В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам 6 % от фактически сформированной задолженности. Банки будут подсчитывать ее и направлять запрос в Минэкономразвития на выделение соответствующей суммы.