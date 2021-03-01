Фельдшер скорой помощи спас тюменца от удушья

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Задыхающегося во время ужина пожилого мужчину спасла бригада скорой помощи в Тюмени 28 февраля, сообщает областной департамент здравоохранения.

Когда он подавился едой и начал кашлять, помочь пыталась супруга, но ничего не получалось. Она вызвала скорую помощь.

Спустя 20 минут фельдшер с легкостью удалил небольшой кусочек лаврового листа, прилипший к небу 65-летнего пациента. Затем мужчину доставили в Областную клиническую больницу № 2 для детального осмотра дыхательных путей и исключения осложнений.

"Если дыхание сохранено и человек находится в сознании - ситуация не критическая, однако действовать нужно с большой осторожностью - никаких резких движений, хлопать и стучать по спине не стоит. Кашель в этом случае - защитный рефлекс организма: таким способом устраняются кусочки пищи, попавшие в зону голосовых связок", - объяснил врач скорой помощи.

Медики напоминают, что вызвать скорую помощь с сотового телефона можно по номеру 103, 112, со стационарного - 03, 112.

Всего 27-28 февраля, врачи фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 175 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 524 вызова, остальные - в неотложной. В стационары доставили 503 пациентов.