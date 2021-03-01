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Росводоканал подключил новый жилой комплекс незаметно для тюменцев

Общество, 17:55 01 марта 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Врезка водопроводной трубы инновационным методом позволила подключить сети нового жилого комплекса "Колумб" незаметно для горожан, без ограничения водоснабжения в районе Московского и Червишевского трактов. Также обошлось без снижения давления в сети для значительной части города, сообщает Росводоканал Тюмень.

Подключение 400-миллиметровой трубы из полимерного материала к стальному трубопроводу диаметром 1 тыс. мм под давлением провели успешно, подтвердив правильность решения технического совета водоканала.

Действующий и новый водоводы свариваются под давлением, на трубе меньшего диаметра устанавливается задвижка, через которую с помощью технологичного фрезы миллиметр за миллиметром делается отверстие в магистральном водоводе.

"Зачастую, подключение нового водовода приносило неудобства горожанам, приходилось ограничивать подачу ресурса. После завершения работ качество воды, пусть и кратковременно, но ухудшалось. Чтобы изменить ситуацию, мы изучали опыт других городов и нашли наиболее подходящее решение - использовать врезку водопровода под давлением", - рассказал генеральный директор компании Андрей Максимов.

Росводоканал Тюмень планирует все крупные подключения выполнять успешно апробированным методом.

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