Росводоканал подключил новый жилой комплекс незаметно для тюменцев

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Врезка водопроводной трубы инновационным методом позволила подключить сети нового жилого комплекса "Колумб" незаметно для горожан, без ограничения водоснабжения в районе Московского и Червишевского трактов. Также обошлось без снижения давления в сети для значительной части города, сообщает Росводоканал Тюмень.

Подключение 400-миллиметровой трубы из полимерного материала к стальному трубопроводу диаметром 1 тыс. мм под давлением провели успешно, подтвердив правильность решения технического совета водоканала.

Действующий и новый водоводы свариваются под давлением, на трубе меньшего диаметра устанавливается задвижка, через которую с помощью технологичного фрезы миллиметр за миллиметром делается отверстие в магистральном водоводе.

"Зачастую, подключение нового водовода приносило неудобства горожанам, приходилось ограничивать подачу ресурса. После завершения работ качество воды, пусть и кратковременно, но ухудшалось. Чтобы изменить ситуацию, мы изучали опыт других городов и нашли наиболее подходящее решение - использовать врезку водопровода под давлением", - рассказал генеральный директор компании Андрей Максимов.

Росводоканал Тюмень планирует все крупные подключения выполнять успешно апробированным методом.