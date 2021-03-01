Тюменская база отдыха "Верхний бор" обзавелась облаком

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Популярная база отдыха с термоисточниками "Верхний бор" перевела ключевые IТ-системы в облако провайдера #CloudMTS. Такой подход повысил надёжность и безопасность компании за счёт хранения и обработки данных на удалённой виртуальной площадке.

На облачную платформу МТС перенесена система "1С: Бухгалтерия", которая обеспечивает полное управление операционной деятельностью и финансами компании. Также в облаке провайдера теперь работает CRM-система и база данных. Об этом ИА "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе МТС.

По данным оператора, нововведение позволяет "Верхнему бору" экономить время и деньги на обслуживании IТ-инфраструктуры, централизованно подключать к основной базе данных смежные виды бизнеса.

Теперь сотрудники могут управлять туристическим комплексом дистанционно - в любом месте и с любого устройства при наличии сети интернет. Данные доступны повсеместно и круглосуточно. Такой подход не требует капитальных вложений и позволяет ежемесячно экономить на обслуживании собственных серверов.

"Переход в облако повысил эффективность взаимодействия всех наших направлений бизнеса – гостиниц, SPA-отеля, сферы развлечений. Мы существенно оптимизировали операционные расходы компании на IТ. Это позволило нам сократить свой бюджет на 35-40%. Удобно, что мы могли протестировать облако и понять, нужно нам это или нет. После успешного теста специалисты МТС индивидуально подобрали для нас нужную конфигурацию и мощности, обеспечив реализацию проекта под ключ. Полученный опыт говорит о том, что облачную платформу можно использовать в разных целях: для крупного бизнеса, для стартапов, при запуске новых digital-проектов. Это будет хорошим фундаментом для развития практически любого бизнеса", - подчеркнул начальник информационно-аналитической службы АО "Верхний бор" Евгений Анишко.

"Переход в облако становится обязательным этапом в цифровом развитии для бизнеса. Наши клиенты из IТ-сферы, строительного, гостиничного, транспортного и автобизнеса отмечают, что внедрение облачных технологий помогло им грамотно перераспределить бюджет: перевести капитальные затраты в текущие, сократить издержки и оптимизировать процессы содержания собственной инфраструктуры или дата-центра. Кроме того, компании могут хранят и обрабатывать в облаке МТС персональные данные всех уровней, даже паспортные и медицинские данные человека, которые требуют наивысшего уровня защиты. Мы прогнозируем дальнейшее развитие тренда на использование облаков, поскольку это удобно, надежно и более экономично в сравнении с поддержанием собственной IТ-инфраструктуры", - отметил директор филиала МТС в Тюменской области Евгений Малыхин.