  • 2 марта 20212.03.2021вторник
  • В Тюмени -12..-14 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области работающим пенсионерам больничные продлят до 28 марта

Общество, 11:40 02 марта 2021

asi.ru

Работающие пенсионеры Тюменской области будут на больничных до 28 марта. Листы нетрудоспособности им оформят дистанционно, обращаться в медицинские организации и заполнять какие-либо документы не нужно, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

Такая возможность предусмотрена для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Больничные будут выдавать на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в региональное отделение Фонда соцстрахования, которое назначит и выплатит пособия по временной нетрудоспособности за период карантина.

Листок нетрудоспособности предоставят тем, кто не перешел на дистанционную работу и не в отпуске. Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте ФСС.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# больничный лист , работающие пенсионеры , ФСС

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:28 02.03.2021В Тюменской области продлили ограничение на присутствие гостей на торжественных церемониях в ЗАГСе
12:16 02.03.2021Команда телеканала "Тюменское время" показала себя в хоккее
12:05 02.03.2021В России запретили сбрасывать снег на детские площадки и сжигать опавшие листья
11:57 02.03.2021В Тюменской области в учреждении соцобслуживания зафиксировали вспышку COVID-19