В Тюменской области работающим пенсионерам больничные продлят до 28 марта

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Работающие пенсионеры Тюменской области будут на больничных до 28 марта. Листы нетрудоспособности им оформят дистанционно, обращаться в медицинские организации и заполнять какие-либо документы не нужно, сообщает региональное отделение Фонда социального страхования.

Такая возможность предусмотрена для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Больничные будут выдавать на основе данных, которые работодатели в электронном виде передают в региональное отделение Фонда соцстрахования, которое назначит и выплатит пособия по временной нетрудоспособности за период карантина.

Листок нетрудоспособности предоставят тем, кто не перешел на дистанционную работу и не в отпуске. Уточнить информацию о сумме назначенного пособия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности можно в личном кабинете на сайте ФСС.