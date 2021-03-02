В России запретили сбрасывать снег на детские площадки и сжигать опавшие листья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Дворникам запретили заваливать снегом и льдом детские игровые и спортивные площадки. Сброс снега в зонах рекреационного назначения, на поверхности водоемов и водосборных территориях также вне закона. Обновленный СанПиН вступил в силу 1 марта.

Пояснения о новых требованиях подготовила "Российская газета". В своде санитарных правил оптимизированы 26 нормативно-правовых актов, содержащих более 2,1 тыс. обязательных требований и нормативов. Исключено значительное количество излишне детализированных норм, а также положения описательного характера.

Роспотребнадзор запретил сжигание листьев деревьев, кустарников на территории населенных пунктов. Собранные листья должны вывозиться на объекты размещения, обезвреживания или утилизации отходов.

В СанПиНе установлена обязанность информировать население и органы власти обо всех аварийных ситуациях, внеплановых выбросах в атмосферный воздух, представляющих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, и принятых мерах по их устранению.

В санитарных нормах и правилах прописаны требования к земельным участкам многоквартирных жилых домов. Они должны соответствовать гигиеническим нормативам, установленным для атмосферного воздуха, почвы, быть благоустроены, озеленены, ежедневно убираться. Установлен прямой запрет на мойку транспортных средств, слив топлива и масел, регулировку звуковых сигналов, тормозов и двигателей на территориях земельных участков многоквартирных жилых домов.

Также прописаны требования к погрузке и разгрузке материалов, продукции, товаров для торговых объектов, встроенных, встроено-пристроенных в многоквартирный дом, пристроенных к многоквартирному дому. К примеру, не допускается загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в жилые помещения. Это можно делать только со стороны улицы.