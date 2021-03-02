Тюменцы услышат сирены 3 марта

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

В первую среду марта тюменцы услышат звук сирен, сообщает городской департамент безопасности жизнедеятельности.

Техническая проверка централизованной системы оповещения с запуском электрических сирен будет проводиться 3 марта с 10 часов 30 до 10 часов 45 минут. Напомним, звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!".

Услышав этот сигнал, необходимо немедленно прослушать по местным каналам телевидения и радиовещания сообщение о сложившейся обстановке и правилах поведения. Также необходимо незамедлительно оповестить о полученном сообщении соседей и знакомых.