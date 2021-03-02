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В поликлинике Ялуторовска заработали кабинеты раннего выявления заболеваний

Общество, 17:48 02 марта 2021

областная больница №3 | Фото: областная больница №3

Кабинеты раннего выявления заболеваний возобновили работу в поликлинике областной больницы № 23 в Ялуторовске, сообщает пресс-служба учреждения.

Посетить их можно с 8 до 20 часов по будням и с 9 до 19 часов в субботу. Предварительная запись не требуется.

По словам акушерки женского кабинета раннего выявления заболеваний областной больницы № 23 Маргариты Михайловой, около 10% пациентов обращаются в кабинет раннего выявления заболеваний самостоятельно. Остальных направляют терапевты или медицинские регистраторы.

"В кабинетах работают медсестры, фельдшеры и акушеры. Их задача – осмотреть пациента с головы до пят. И если находят что-то подозрительное, то сразу направляют на обследование, которое может подтвердить или опровергнуть наличие онкологии. Пациент без долгого ожидания, по так называемому зеленому коридору отправляется к узкому специалисту", - рассказала она.

Также в областной больнице № 23 возобновилась диспансеризация населения. Медики работают как с организованными трудовыми коллективами, так и с отдельными пациентами.

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# диспансеризация , областная больница , поликлиника , Ялуторовск

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