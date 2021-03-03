Книга тюменских историков расскажет об исследованиях деревянного храмового строительства

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О новых археологических исследованиях деревянного храмового строительства на территории Тобольского кремля рассказывает новая книга, вышедшая в издательстве ТюмГУ, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В "Очерках истории Тобольской епархии (XVII-XX вв.)" под редакцией историков Павла Белоуса и Алексея Конева есть сведения о миссионерской деятельности духовенства, просветительстве, создании и истории духовных учебных заведений. Издание снабжено широкими справочными, иллюстративными и библиографическими данными.

"Книга, посвященная юбилею старейшей сибирской епархии, вызовет интерес как у историков-специалистов, так и у всех, кому дороги наш край и наша Родина", - говорится в предисловии митрополита Тобольского и Тюменского Димитрия.

Книга вышла в год 400-летия образования Сибирской епархии с центром в Тобольске, которое отмечалось в сентябре 2020 года. А история освоения Сибири, по оценке авторов, неразрывно связана с историей Русской православной церкви.