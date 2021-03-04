  • 4 марта 20214.03.2021четверг
  • В Тюмени -2..-4 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы обсудят с киноведом фильм "Сельский врач"

Общество, 08:10 04 марта 2021

сообщество киноклуба ТГИК во ВКонтакте | Фото: сообщество киноклуба ТГИК во ВКонтакте

Лекция о фильме "Сельский врач" режиссера Сергея Герасимова пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 25 апреля, сообщает киноклуб ТГИК.

Зрителей также ждет показ ленты. Встреча пройдет в рамках кинолектория "Образ врача в отечественном кино".

из сообщества киноклуба ТГИК во ВКонтакте | Фото: из сообщества киноклуба ТГИК во ВКонтакте

Отметим, 28 февраля посетители музея посмотрели картину "Во имя жизни", снятую в 1946 году.

Киновед Наталья Соколова рассказала зрителям о творческой истории одного из самых успешных тандемов отечественного кино – режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица. Также зрители узнали о творческом пути выдающихся советских актеров, сыгравших в ленте.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# кино , лекция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:34 04.03.2021Тюменские мастера соберутся на "Солянка маркете"
08:22 04.03.2021Отделения Почты России в Тюменской области изменят график работы к 8 Марта
08:10 04.03.2021Тюменцы обсудят с киноведом фильм "Сельский врач"
08:00 04.03.20214 марта в Тюмени будет тепло и пасмурно