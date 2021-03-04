Тюменцы обсудят с киноведом фильм "Сельский врач"

| Фото: сообщество киноклуба ТГИК во ВКонтакте | Фото: сообщество киноклуба ТГИК во ВКонтакте

Лекция о фильме "Сельский врач" режиссера Сергея Герасимова пройдет в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени 25 апреля, сообщает киноклуб ТГИК.

Зрителей также ждет показ ленты. Встреча пройдет в рамках кинолектория "Образ врача в отечественном кино".

| Фото: из сообщества киноклуба ТГИК во ВКонтакте | Фото: из сообщества киноклуба ТГИК во ВКонтакте

Отметим, 28 февраля посетители музея посмотрели картину "Во имя жизни", снятую в 1946 году.

Киновед Наталья Соколова рассказала зрителям о творческой истории одного из самых успешных тандемов отечественного кино – режиссеров Александра Зархи и Иосифа Хейфица. Также зрители узнали о творческом пути выдающихся советских актеров, сыгравших в ленте.