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Из Тюмени запущен новый авиарейс в Санкт-Петербург

Общество, 15:54 02 марта 2021

Авиакомпания Smartavia ВКонтакте

Авиакомпания Smartavia открыла новые рейсы из Тюмени в Санкт-Петербург. Первый запланирован на 25 апреля. Авиабилеты стоимостью от 4 тыс. 150 рублей уже в продаже, сообщает пресс-служба аэропорта Рощино.

Весной и летом полеты Smartavia в Санкт-Петербург будут до четырех раз в неделю на Боинг 737-700, рассчитанных на перевозку 148 пассажиров в комфортном салоне экономического класса.

Приобрести билеты можно на официальном сайте авиакомпании и в агентствах Тюмени.

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# авиаперевозки , Рощино

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