Улицу Вьюжную в Тюмени на четыре дня закроют для транспорта

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение автомобилей ограничат в Тюмени по ул. Вьюжной в районе дома № 10 с 3 марта. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится до 7 марта и связано со строительством участка тепловых сетей. Пути объезда: ул. Василия Подшибякина, Ледниковый проезд, ул. Александра Протозанова.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.