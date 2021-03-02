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Улицу Вьюжную в Тюмени на четыре дня закроют для транспорта

Общество, 18:06 02 марта 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Движение автомобилей ограничат в Тюмени по ул. Вьюжной в районе дома № 10 с 3 марта. Об этом сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

Ограничение вводится до 7 марта и связано со строительством участка тепловых сетей. Пути объезда: ул. Василия Подшибякина, Ледниковый проезд, ул. Александра Протозанова.

Участников дорожного движения просят заранее планировать маршрут движения и следовать указаниям дорожных знаков.

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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# ограничение движения

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