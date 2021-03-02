Тюменские дзюдоисты завоевали награды домашнего турнира

| Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо" | Фото: ЦОП "Тюмень-дзюдо"

Около 400 спортсменов из 11 регионов России боролись за награды межрегионального турнира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет в Тюмени, сообщает ЦОП "Тюмень-дзюдо".

Тюменские спортсмены выиграли в пяти весовых категориях, в двух стали обладателями серебра и в 11 получили бронзу. В своих весовых категориях победу праздновали: Мустафа Шахнавазов, Магомед-Камиль Шахнавазов, Бислан Катамардов, Валерия Носова и Диана Коновалова.

Серебряные медали завоевали Полина Вакушина и Дарья Стародумова. Бронзовые медали получили Сергей Заречук, Данил Хориков, Дарья Карякина, Артем Абдулаев, Джамил Хамилов, Камила Игасанова, Виктория Немкина, Ульяна Давыдова, Ангелина Гилева, Анна Болсун и Дарья Русакова.