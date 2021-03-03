Знание языка, культуры и экономики Китая покажут тюменцы на всероссийской олимпиаде

| Фото: организаторов олимпиад | Фото: организаторов олимпиад

Тюменских школьников 8-11 классов приглашают к участию во Всероссийской олимпиаде по китайскому языку, а также в олимпиаде по экономике и культуре Китая. Оба интеллектуальных соревнования пройдут одновременно в три тура. Первый тур состоится 9-11 марта, регистрация участников до 11 марта, сообщают организаторы из CCN и Института Конфуция РГГУ.

Знатокам китайского языка для участия в языковой олимпиаде рекомендуют иметь уровень HSK2 и выше.

Для состязания в олимпиаде на знание экономики и культуры Китая владеть языком не нужно.

Олимпиады состоят из трех онлайн-туров, участие бесплатное. Каждый участник сможет увидеть комментарии по заполнению в конце тура, а также в группе ВК будут разборы заданий и частых ошибок.

Для участия необходимо заполнить анкету на сайте и пройти тест в назначенное время. Подсчет баллов происходит автоматически, его можно увидеть в личном кабинете.

По итогам олимпиады все конкурсанты получат электронные сертификаты, скидки и призы от организаторов и партнеров за высокую активность. Победителям и призерам вручат iPhone SE, Xiomi Pad, электронную книгу Kindle.

Регистрация на олимпиады здесь.