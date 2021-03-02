В Тюмени волонтеры-медики провели массовую зарядку в сквере

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Студенческой зарядкой открыли всероссийский марафон "Поколение ZOЖ" волонтеры-медики Тюменского ГМУ. Вместе с будущими врачами в сквере упражнения под музыку выполнили студенты и преподаватели ТИУ, сообщает медвуз.

"Марафон будет проходить до декабря 2021 года. Каждый месяц в рамках марафона мы будем выполнять разные задания, приуроченные к определенным событиям. Например, 7 апреля отметим всемирный День здоровья", - рассказала координатор направления регионального отделения ВОД "Волонтеры-медики", студентка лечебного факультета Тюменского ГМУ Ксения Кузьмина.

Открыв марафон в Тюменской области, волонтеры-медики передали эстафету двум соседним регионам. 2 марта зарядка прошла в Ямало-Ненецком автономном округе и Челябинской области. Эти регионы, в свою очередь, передадут эстафету волонтерам Ханты-Мансийского автономного округа и Курганской области.

Зарядки в Тюмени будут продолжены. Волонтеры приглашают к участию студентов, школьников, преподавателей и всех активных жителей города.

| Фото: Тюменский ГМУ | Фото: Тюменский ГМУ

Марафон ценностей здорового образа "Поколение ZОЖ" стартовал в России с 1 марта. По данным Росмолодежи, стать участником и получить знания о правильном питании и отказе от вредных привычек, личной мотивации на спорт и стрессоустойчивости может любой желающий.

Каждый месяц марафона отражает одну тему здорового образа жизни. Каждую неделю раскрывается один блок с тематической информацией и дается задание для закрепления полученных знаний. По итогу марафона у участников формируется десять полезных привычек.

Присоединиться к марафону можно на любом этапе. Задания публикуются на официальной странице в Instagram.

Татьяна Ковалева