Исетские предприниматели представят бизнес-идеи тюменским экспертам

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области ВКонтакте

Стратегическая сессия по развитию инвестиционного климата муниципалитетов "Капитаны бизнеса" пройдет в Исетском молодежном центре (ул. Строителей, 9) 11 марта, начало в 13 часов, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Встречу с исетскими предпринимателями проведут советник губернатора Тюменской области Ольга Езикеева и председатель совета директоров ХК "Сибинтел" Владимир Шевчик.

"Мы сверяем часы и смотрим на генерацию идей в самом муниципалитете: нужно понять, чего хочет сельский бизнес, куда развивается. Важно, чтобы в стратегических сессиях участвовали разные виды бизнеса, разные предприниматели, в том числе те, кто только начинает свое дело, и обязательно муниципальные служащие, потому что главная задача "Капитанов бизнеса" - в формировании единой инвестиционной команды", - отметила Ольга Езикеева.

Проект стартовал в Ярковском районе, мероприятия прошли в Голышмановском и Заводоуковском городских округах.

"Капитаны бизнеса" – площадка для обмена опытом между городскими и сельскими предпринимателями, в качестве наставников приглашены топ-менеджеры и руководители высшего звена крупнейших региональных компаний и холдингов. Проект предваряет региональный форум сельских предпринимателей, который состоится в марте 2021 года.