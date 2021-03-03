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В Тобольском районе открыли четыре новых ФАПа

Общество, 13:31 03 марта 2021

пресс-служба областной больницы №3 | Фото: пресс-служба областной больницы №3

Фельдшерско-акушерские пункты обновились в Тобольском районе. В деревнях Хмелевой, Полуяновой и Загваздиной, а также в с. Санниково фельдшеры начали принимать первых пациентов в новых современных ФАПах, возведенных в рамках государственной программы "Здравоохранение".

ФАПы сменили непригодные деревянные постройки 1980-х годов. Как сообщает региональный департамент здравоохранения, модульная конструкция зданий выполнена из высококачественных материалов и предлагает все удобства для организации первичной медико-санитарной и паллиативной медицинской помощи сельским жителям.

пресс-служба областной больницы №3

Новые медучреждения площадью 66 кв. метров соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, оборудованы пандусом и всем необходимым для маломобильных групп пациентов. Срок эксплуатации таких зданий оценивается в 50 лет.

пресс-служба областной больницы №3

Помещение распланировано на несколько зон: кабинет приема с гинекологическим креслом, процедурно-прививочный кабинет, санитарная комната, зона ожидания, санузел и т.д. Каждый ФАП оснащен всем необходимым оборудованием, инструментами и новой мебелью, в том числе медицинской. Подведена вода, электричество, смонтирован септик и система отопления.

пресс-служба областной больницы №3

Из старых зданий в ближайшее время в новые ФАПы будут перенесены точки подключения к Интернету и настроено оборудование для оказания телемедицинской помощи. Откроется доступ к дистанционному консультированию с врачами областной больницы № 3 посредством видео-конференц-связи. Фельдшер вновь сможет просматривать электронную карту пациента, результаты маммографии, флюорографии, лабораторных и других исследований.

пресс-служба областной больницы №3 пресс-служба областной больницы №3 пресс-служба областной больницы №3 пресс-служба областной больницы №3 пресс-служба областной больницы №3 пресс-служба областной больницы №3 ﻿

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# Тобольский район , ФАПы

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