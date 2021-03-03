Юные тюменцы присоединятся к весеннему песенному флешмобу

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" во ВКонтакте

Стать участниками всероссийского песенного флешмоба, посвященного Международному женскому дню, предлагают школьников Тюменской области.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в региональном отделении Российского движения школьников, флешмоб уже стартовал и продлится до 8 марта.

"Для участия школьник один или вместе с друзьями должен спеть "Песню мамонтенка" и записать видеоролик продолжительностью 30-60 секунд. Затем опубликовать его на личной странице в социальных сетях ВКонтакте, Instagram или Tik-Tok с хештегами #РДШ #8марта #СпойМаме", - сообщили организаторы.

Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте рдш.рф. После одобрения заявки будет доступна фонограмма для записи видео.

Любовь Голышева