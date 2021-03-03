"Орловский фаворит" из Тюменской области признан лучшим конным заводом России 2020 года

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Тюменские рысаки орловской породы установили два рекорда всероссийского значения и одержали 44 победы в традиционных призах. По итогам 2020 года лучшим племенным конным заводом России признан ООО "Конный завод "Орловский фаворит".

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, это результат экспертной оценки и выступлений на ипподромах лошадей орловской рысистой породы, выращенных в хозяйстве.

Тюменские лошади брали главные традиционные призы для орловских рысаков: приз Ковбоя (трижды), приз Барса (дважды) и приз Пиона (пятикратно). При розыгрыше призов было обновлено девять рекордов ипподромов. В класс 2.05 и резвее впервые вошли пять рысаков завода.

Рысаки конного завода проявили себя не только блестящими по работоспособности, но и отличным экстерьером и прекрасно выраженным типом породы. В минувшем году они четыре раза становились победителями ринг-выводок чемпионатов по типу и экстерьеру, и одна лошадь завоевала титул абсолютной чемпионки фестиваля орловского рысака "Сибирь-2020".

ООО "Орловский Фаворит" – конный завод нового поколения, специализирующийся на разведении лошадей старейшей отечественной породы – орловских рысаков. Крупнейшее коневодческое хозяйство Тюменской области расположено в селе Гагарино Ишимского района, в 16 км от Ишима и в 310 км от Тюмени.