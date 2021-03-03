Владимир Третьяков назначен прокурором Омутинского района

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Владимир Третьяков назначен прокурором Омутинского района на пять лет. Приказ об этом 3 февраля подписал генеральный прокурор РФ, сообщает региональное надзорное ведомство.

Владимир Третьяков с октября 2018 г. по сегодняшний день работал заместителем прокурора Центрального округа Тюмени.

Он родился в 1977 г. в с. Бердюжье Тюменской области. В 2000 году он успешно окончил обучение в Тюменском юридическом институте МВД России, в 2005 году – в ТюмГУ.

С 1996 по 2011 г. проходил службу в органах внутренних дел. В ноябре 2011 г. принят на работу в органы прокуратуры Тюменской области. В разное время занимал должности помощника, старшего помощника и заместителя прокурора Тюменского района.

Владимир Третьяков включен в резерв кадров для выдвижения на должности прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. Неоднократно поощрялся прокурором Тюменской области. В период службы в органах внутренних дел награжден медалью "За отличие в охране общественного порядка".