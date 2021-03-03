В Тобольске возле центра спорта и отдыха обустроят новый сквер

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новый сквер обустроят на территории прилегающей к центру спорта и отдыха "Тобол" в Тобольске.

Новое общественное пространство расположится в районе переулков Знаменский и Рощинский. Как рассказали в администрации города, сквер призван сделать презентабельным подступ к крупному спортивному объекту. На начальном этапе обустроят тротуары, приведут в порядок зеленые насаждения. В сквере появятся лавочки, освещение. Здесь установят малые архитектурные формы.

Сейчас горожане могут выбрать название скверу. Для этого запущено голосование в группе администрации Тобольска во Вконтакте.

Евгений Новоселов