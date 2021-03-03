Овсянка принесет в Тюмень долгожданную весну

| Фото: Орнитология. Птицы мира во ВКонтакте | Фото: Орнитология. Птицы мира во ВКонтакте

Птичку-овсянку почитают в день овсянки 3 марта. Она считается вестницей скорого тепла. В Тюменской области обитает шесть видов данной птицы.

Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сообщил педагог дополнительного образования тюменского Дворца "Пионер" Виталий Макаров.

В России водится более десяти видов этой весенней птицы. В тюменском крае можно встретить овсянку обыкновенную, садовую, просянку, тростниковую, белошапочную, ремез. Некоторые из них занесены в Красную книгу страны.

"Овсянка прилетает после грачей и чуть пораньше скворцов. Раньше, когда в Сибири держали много лошадей, которых кормили овсом, овсянки оставались на зимовку и подбирали за ними зерна, за что и получили такое название. Сейчас птицы откочевывают южнее, потому что в холодное время года им не хватает корма", - рассказал орнитолог.

Чаще всего у нас можно встретить овсянку обыкновенную, добавил биолог, но залетает в гости и овсянка-крошка по дороге на север, она гнездится в ХМАО-Югре.

Неизменной традицией дня овсянки остается выпекание овсяного печенья или его покупка для задабривания птичек. Считается, если овсянке понравится угощение, то она быстрее приведет за собой солнечное тепло, и наступит долгожданная после холодной зимы весна.

Инна Кондрашкина