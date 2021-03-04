Тюменцы подготовятся к Тотальному диктанту в онлайн-школе

| Фото: сообщество "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте | Фото: сообщество "Тотальный диктант в Тюмени" во ВКонтакте

Повторят правила русского языка и потренируются в написании текстов участники онлайн-школы Тотального диктанта. Она будет проходить на платформе zoom каждый четверг с 4 марта по 15 апреля, сообщают организаторы.

Уроки проведет председатель филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала "Грамота.ру", научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Владимир Пахомов.

Участники поближе познакомятся с творчеством Дмитрия Глуховского, автора текста акции 2021 года. На каждом занятии они будут писать диктант по отрывкам из его произведений, разбирать и вспоминать некоторые орфографические и пунктуационные правила. Особое внимание уделят тем, которые пригодятся на Тотальном диктанте 10 апреля.

Зарегистрироваться на занятия в онлайн-школе можно здесь.