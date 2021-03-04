Тюменцам не советуют покупать розы без "рубашки"

| Фото: цветы-доставка72.рф | Фото: цветы-доставка72.рф

В канун 8 Марта специалисты Роспотребнадзора не советуют покупать розы, лишенные так называемой "рубашки" или "рубашечного листа". Эти самые нижние, более толстые и грубые лепестки, которые растут у цветоножки и обрамляют полураспустившийся бутон, свидетельствуют о свежести цветов.

Степень раскрытия бутона еще один важный показатель того, простоит букет только один день или намного дольше. Лучше всего выбирать полураскрытые живые цветы. Полностью раскрытый бутон может быть красивым, но срок жизни такого цветка значительно меньше.

Если вокруг бутона есть оборка из яркой фольги, или другие декорации, то скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного в букете – его свежести.

Чтобы живые цветы радовали дольше – не стоит оставлять их надолго без воды, сразу после покупки нужно поставить их в вазу. Как правило, при покупке цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. Растения с жестким, древовидным стеблем также требуют обработки: стебель нужно обломать или обрезать, а концы расщепить ножом.

Для каждого цветка важны "правильные" соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ превратить любой букет в "долгожителя".

Щепотка сахара поможет дальше сохранить свежесть роз, тюльпанов и гвоздик.